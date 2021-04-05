وزيرة البيئة تعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي...

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات على هامش مشاركتها في الحوار الإقليمي للتغير المناخي المنعقد حاليا بدولة للإمارات، حيث التقت بالدكتور سلطان الجابر المبعوث الرسمي لتغير المناخ لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التصدي لآثار التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وتحلية المياه، وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبير في إعدادها ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا.

كما التقت وزيرة البيئة المصرية بالسيد ألوك شارما المبعوث الرسمي للمملكة المتحدة ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ COP26، لبحث آخر مستجدات وجهود التحالف المشترك برئاسة مصر والمملكة المتحدة بشأن التكيف والمواجهة لآثار تغير المناخ، والخطوات القادمة المطلوب الإعداد لها قبل مؤتمر المناخ COP26 ومنها آليات الاستثمار في التكيف عن طريق القطاع الخاص ورفع الطموح وربط موضوعات التكيف بالتنمية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تترأس الوفد المصري المشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بدولة الإمارات، والذي يُعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والبحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.