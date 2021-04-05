ميدو يعلن استقالته من بيراميدز

قدم أحمد حسام ميدو، استقالته لمجلس إدارة بيراميدز، مؤكدا عدم استكمال مهمته كمتحدث رسمي ومستشار فني للنادي خلال الفترة المقبلة. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال أحمد حسام ميدو: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيًا التوفيق للفريق فيما هو قادم". وكانت قد انتهت أحداث المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الرجاء المغربي، على ملعب محمد الخامس، بفوز الفريق الأخضر بثنائية دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم أمس.

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