الأرصاد: ارتفاع جديد فى حرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة، حيث تسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين، لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء، مشيرا إلى أن الطقس حار على أغلب الأنحاء لطيف أو معتدل ليلا .

وتوقع "مدير مركز التحاليل والتنبؤات" فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، انكسار الموجة الحارة نسبيا يوم الخميس المقبل، حيث تصل الحرارة إلى 30 درجة لتتوالى الانخفاضات اعتبارً من يوم الجمعة مع وجود نشاط للرياح ما يعزز الشعور بانخفاض الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.