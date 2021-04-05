التعليم: امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل ستعقد فى مواعيدها دون تغيير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل ستعقد فى مواعيدها دون تعديل أو تغيير، حيث يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الاعدادى امتحانيين أحدهم فى الأسبوع الأخير من أبريل الجارى والثانى فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن آلية التقييم للطلاب كما هى عبارة عن اختبارات مجمعة تشمل منهج الشهر فقط وفق خريطة توزيع المقررات على الشهور.

وحددت الوزارة مواعيد حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب، موضحة أنه لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

ووحهت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها، والتزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا، مع التزم المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.