/625720/لليوم-الثالث-على-التوالي-موكب-المومياوات-حديث-الصحافة-العالمية

واصلت الصحف الأجنبية اهتمامها لليوم الثالث على التوالي، بموكب المومياوات الملكية الذي شهدته القاهرة أول أمس، وكان من بينها يورو نيوز، و فويس أوف أمريكا، وجلوبل تايمز، و أكسيوس .

وتحت عنوان: (موعد استثنائي مع موكب المومياوات الملكية)، سردت وكالة يورو نيوز قصة موكب المومياوات، مشيرة إلى أنه تضمن العديد من ملوك وملكات العصر القديم، وأشهرهم رمسيس الثاني وسقنن رع.

وقالت الوكالة: لقد نفذت مصر عرضًا ذهبيًا لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري القديم والأيقوني إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية.

تم تسمية "موكب الفراعنة الذهبي" ، وهو نقل ملوك وملكات مصر القديمة (18 و 4 على التوالي) ، تم تنفيذه أولاً من الأقدم إلى الأحدث وبدأ العرض في ميدان التحرير.

كان موكب من العوامات تحمل بقايا محنطة لـ 22 فرعونًا ، بما في ذلك أقوى ملكة في مصر القديمة ، جزءًا من العرض.

كان Seqenenre Tao II ، "الشجاع" ، الذي حكم جنوب مصر قبل المسيح بحوالي 1600 عام ، في المركبة الأولى ، بينما كان رمسيس التاسع ، الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، في الخلف.

كان رمسيس الثاني ، أحد أشهر الفراعنة ، الذي حكم مصر لمدة 67 عامًا ، والملكة حتشبسوت ، أقوى امرأة ملكية ، جزءًا من العرض.

من جانبها، قالت مجلة جلوبال تايمز في تقرير لها: نقلت مصر مساء السبت 22 مومياء فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في عرض احتفالي لافت يُعرف باسم "العرض الذهبي للفرعون".

بدأت الاحتفالية بـ 22 عربة قديمة مصممة خصيصًا لهذا الحدث ، تحمل كل منها اسم مومياء الملك أو الملكة بداخلها ، وتتنقل من ميدان التحرير وترافقها مسيرات من العربات والدراجات النارية ورجال ونساء يرتدون ملابس مصرية قديمة. .

تنتمي المومياوات الملكية إلى 18 ملكًا وأربع ملكات من السلالات 17 و 18 و 19 و 20 التي حكمت مصر القديمة منذ أكثر من 3000 عام.

من بينها مومياوات للملك المصري القديم الشهير رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت.

ومن جانبها، قالت «بي بي سي»: مومياوات مصر تمر عبر القاهرة في موكب الحكام القدماء، وذكر الموقع أن المصريين يشهدون موكبًا تاريخيًا لحكام بلادهم القدماء عبر العاصمة القاهرة.

موقع «nbc» ربط بين الحادث وبين أبطال أسطورة لعنة الفراعنة، قائلا: فض أسطورة «لعنة الفرعون» بينما تستعرض مصر المومياوات القديمة، وأشار إلى إلقاء البعض باللوم على لعنة الفراعنة في سلسلة من الحوادث المؤسفة في مصر في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك السفينة العملاقة التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا حتى تم تحريرها.

صحيفة «Die Nachrichten» الألمانية قامت بتغطية إخبارية للحدث، مشيرة إلى أن قاعة المومياوات الملكية في متحف الحضارة الجديد ستصبح مفتوحة في 18 إبريل.

موقع صحيفة «Nau» السويسرية الناطقة بالألمانية، عنونت قائلة: المومياوات المصرية تنتقل إلى المتحف الجديد في «العرض الذهبي للفراعنة»، ووصف الموقع الموكب بأنه غير مسبوق.

أما صحيفة «el pais» الاسبانية فعنونت: موكب المومياوات الكبير يسيطر على القاهرة، وذكرت أن الموكب يسلط الضوء على علم المصريات، ويجعل الناس تعير الانتباه للحضارة المصرية.