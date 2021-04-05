الحقوا جرام الدهب قرب على الباكو

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عدن - ياسمين التهامي - استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 في التعاملات الصباحية، حيث ظلت على ما هي أسعار الذهب أمس استمرار دام لليوم الثاني على التوالي، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 760 جنيها مصريا في أسعار البيع مسجلا استقرار السعر كما هو عليه في تعاملات الصباحية والمسائية أمس، وسبق وحدث ارتفاعا في أسعار الذهب بمتوسط 2 جنيه واستمر على هذا الارتفاع، علما بأن ما يؤثر على سعر الذهب اليوم هو مشروع قانون التحفيز الأمريكي حيث يأخذ من نصيب المعدن الأصفر، ويتغير سعر الذهب بشكل لحظي وبشكل مستمر ويتأثر بالسوق العالمية والمحلية ومقدار العرض والطلب في أسواق الدهب، ما يجعل أسعار الذهب اليوم تختلف عن سعر الذهب أمس، ولهذا يتابع الكثير من المهتمين سعر الذهب اليوم لمعرفة الأفضل البيع أم الشراء المعدن الأصفر والأسعار التي توفرها صالة العرض اليوم، نوفر لك سعر جرام الذهب في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-4-2021

– بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الشراء 862.75 صباح اليوم بينما بلغ في البيع 868.5 جنيه مسجلا صعود بمقدار 3.5 جنيه.

– كما سجل متوسط سعر الذهب عيار 22 في الشراء 791 صباح اليوم بينما بلغ في البيع 796.25 جنيه مسجلا صعود 3.25 جنيه.

– وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الشراء صباح اليوم 755 جنيها بينما بلغ في البيع 760 جنيها مسجلا صعود 3 جنيهات، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر مبيعا في مصر ويزداد اهتمام الكثيرين لمعرفة سلوك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل.

– وسجل عيار 18 في الشراء صباح اليوم 647.25 جنيه بينما بلغ في البيع 651.5 جنيه مسجلا صعود بمقدار 2.5 جنيه، وهو يعتبر ثاني أهم سعر جرام الذهب يهتم به الكثير من المصريين بسبب لجوء الكثيرين لشراء أطقم الذهب عيار 18 بأشكاله المميزة.

– بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في الشراء 6040 جنيها مصريا وبلغ في البيع 6080 جنيها مصريا في صباح اليوم مسجلا صعود بمقدار 24 جنيها مصريا.

– كما وصل سعر الأونصة في الشراء صباح اليوم 1729 جنيها مصريا، بينما بلغ في البيع 1730 مسجلا هبوط بمقدار 2 جنيه.