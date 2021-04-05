لسه الصبح.. كثافات مرتفعة أعلى كوبرى أكتوبر والسبب تعطل أتوبيس

جدة - نرمين السيد - وأضاف محمد صابر، خلال مداخلته لبرنامج "لسه الصبح"، الذى يقدمه الإعلامى فادى إبراهيم، على الراديو 9090، أن الحركة متوقفة أعلى كوبرى أكتوبر، نظرًا لتعطل أتوبيس، أمام وزارة المالية.

وأكد أن اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بسرعة التعامل مع الموقف، لعودة الحركة لطبيعتها، وكذلك نشر الخدمات المرورية بكل المحاور بالمحافظات.

ونصح صابر بالسير باتجاه منزل العروبة، ومنه لمحور صلاح سالم، والسير على محور الفنجرى لتفادى أزمة كوبرى أكتوبر.

وأشار محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090 إلى وجود كثافات متفرقة بمنطقة صقر ـ قريش، مشيرًا إلى أن كورنيش النيل، أفضل بديل.

وعن الحالة المرورية فى محافظة الجيزة، قال محمد صابر، إن اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

ولفت إلى وجود كثافات على محور صفط، وأيضًا أمام محطة مترو جامعة القاهرة، مشيرًا إلى وجود أحجام متفرقة أعلى محور 26 يوليو، ناصحا بسلوك محور روض الفرج الذى يعمل بشكل طبيعى.