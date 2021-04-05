افتتاح جلسة الشيوخ لاستكمال مناقشة «الوقف الخيرى»

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى.
يأتى ذلك بعد أن انتهى المجلس أمس من الموافقة على 5 مواد بمشروع القانون.
ووافق المجلس على نص المادة الأولى على النحو التالى: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
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