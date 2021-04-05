عبدالغفار: 540 دارسا بالجامعات ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأحد، فى فعاليات الاجتماع السادس للجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة فى التعليم، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة.





وأكد عبدالغفار، خلال الاجتماع، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان، خصوصًا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى زيارة رئيس الجمهورية لليابان فى مارس 2016، والتى تم الإعلان فيها عن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، من خلال وثيقة مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، على أن يتم تمويلها من خلال قرض ميسر قدم من الحكومة اليابانية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار ما تم إنجازه منذ عام 2017 حتى الآن فى برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، موضحًا أن إجمالى الدارسين المخطط سفرهم على البرنامج للتعليم العالى بلغ نحو 540 دارسًا بمختلف الجامعات اليابانية، وتم تنفيذ نسبة 49.5% بعثة خارجية للدكتوراه والماجستير من إجمالى المستهدف من المبادرة، كما تم تنفيذ نسبة 189% بعثات إشراف مشترك، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه بزيادة قدرها 89% عن المستهدف، بالإضافة إلى تنفيذ 58.2% من المستهدف لقضاء فصل دراسى وعام دراسى كامل للمرحلة الجامعية، وأيضًا تم تنفيذ 130% بزيادة قدرها 30% عن المستهدف لتدريب شهر للمرحلة الجامعية.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالقاهرة بعمق العلاقات التى تجمع البلدين فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى زيارتى الرئيس خلال عامى 2016، و2019، والتى حققتا نجاحًا باهرًا وتاريخيًا، مثمنًا المحادثات التى تمت خلال الزيارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم والتعاون الاقتصادى، والتجارى والسياسى فى القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر واليابان.

وأضاف د.أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة قامت بتخصيص 150 منحة للدراسات العليا للطلاب فى إفريقيا ممولة بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان، لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات متميزة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للمساهمة فى دعم التنمية فى إفريقيا، موضحًا أن هذا البرنامج يعد أحد الأنشطة التى تهدف إلى صقل الشباب بمهارات ومعلومات فى العلوم والتكنولوجيا وتنمية قدراتهم على الإبداع، للمساهمة فى تنمية الدول الإفريقية، وهى الفكرة التى تم طرحها فى (خطة يوكوهاما 2019) خلال (مؤتمر تيكاد 7) فى أغسطس 2019.

شارك فى الاجتماع عن الجانب المصرى، الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، وعدد من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والاستثمار والتعاون الدولى، وعن الجانب اليابانى: يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى لمكتب الجايكا بمصر، ماتسوناجا هيديكى مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، ودينا كرم مسئولة برامج مكتب الجايكا بمصر.

جدير بالذكر أن لجنة تسيير مبادرة التعليم المصرية اليابانية هى اللجنة المسؤولة عن إعداد وتنسيق محتوى المبادرة، ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائح بصفة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى البلدين، وتختص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والمنح الدراسية التى يتيحها القرض اليابانى الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان ومدة الدراسة، وكذلك برامج التدريب فى مصر واليابان، ويختار الجانب اليابانى ممثليه فى اللجنتين.