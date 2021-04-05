رئيس هيئة الاستثمار: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع زايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر بالبحرين، للعمل على تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر.

وأشار إلى سعى الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة فى مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصرى.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب باستعراض تطورات مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار فى مصر، وآخر ما تم إنجازه من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار فى القطاعات التى تهتم بها الشركات البحرينية، موضحا أن الهيئة تعمل على ملف دعم الاستثمارات البحرينية فى عدة مجالات على رأسها قطاعات: الصناعات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء، والنقل واللوجستيات، منوهاً إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية وقصص نجاح كبيرة للشركات الخليجية العاملة فى مصر.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من المستثمرين البحرينيين إلى مصر للتعرف عن قرب على أهم المشروعات التى تنفذها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات الكبرى.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوع المجالات المتاحة للاستثمار أمام الشركات البحرينية، موضحاً أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات البحرينية فى مصر.

وشدد على حرص المملكة على زيادة وتيرة التعاون بين البلدين من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على الجانب البحرينى، لافتا إلى دعم الحكومة البحرينية لكل الخطوات والمبادرات التى من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولى البلدين لتنمية علاقات التعاون فى مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتستهدف الزيارة الترويجية لرئيس هيئة الاستثمار إلى البحرين تعريف قيادات مجتمع الأعمال بتطورات بيئة الاستثمار بمصر، ومناقشة خطط الشراكة الاستثمارية بين مصر والمملكة، كما تشهد العديد من اللقاءات الثنائية مع أهم رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية بالبحرين.