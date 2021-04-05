ياسمين فؤاد تناقش مع الإمارات وبريطانيا التعاون المشترك للتصدى لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - والتقت وزيرة البيئة، بالدكتور سلطان الجابر المبعوث الرسمى لتغير المناخ لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر لمناقشة التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال التصدى لآثار التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات فى مجال التكيف مع آثار تغير المناخ فى قطاع الزراعة وتحلية المياه، وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ والتى قطعت مصر شوطا كبير فى إعدادها ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا.

كما التقت وزيرة البيئة، بالمبعوث الرسمى للمملكة المتحدة ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ COP26 ألوك شارما، لبحث آخر مستجدات وجهود التحالف المشترك برئاسة مصر والمملكة المتحدة بشأن التكيف والمواجهة لآثار تغير المناخ، والخطوات القادمة المطلوب الإعداد لها قبل مؤتمر المناخ COP26 ومنها آليات الاستثمار فى التكيف عن طريق القطاع الخاص ورفع الطموح وربط موضوعات التكيف بالتنمية.



جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تترأس الوفد المصرى المشارك فى الحوار الإقليمى للتغير المناخى بدولة الإمارات، والذى يُعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والبحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.