برلمانى: اشتراطات البناء الجديدة هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن منظومة البناء تعانى من إرث فساد كبير على مدار العقود السابقة والتى تمثلت فى ظهور العشوائيات والعقارات المخالفة.





ولفت الشرقاوى، فى بيان، إلى أن القيادة السياسية أولت عناية بالغة لمواجهة كل هذه المخالفات بهدف ضبط المنظومة وإعادة هيكلتها وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة، هدفها الأول والأخير الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأضاف الشرقاوى أنه يجب اتخاذ خطوات تضع حدًا لخلل المحليات والذى يترتب عليه مخالفات فساد منها البناء المخالف الذى يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة توحيد المسؤولية فى جهة واحدة حتى لا يؤدى التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات.

وطالب الشرقاوى، بضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء وتفعيل دورهم الرقابى مع إعطائهم صلاحيات فى التعامل المباشر مع تلك المخالفات، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حى أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن حوادث انهيار العقارات ستنتهى حال تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقل مصانع الاقتصاد غير الرسمى والمعروفة بمصانع "بير السلم" إلى المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها.