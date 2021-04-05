مصر للطيران تسير اليوم 52 رحلة جوية

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، الإثنين 5 أبريل 52 رحلة جوية، منها 33 رحلة دولية و16 رحلات داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها أكثر من 4765 راكبًا.

وأكدت «مصر للطيران»، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس «كورونا»، في جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.

وتسيّر مصر للطيران 33رحلة دولية إلى كل من «واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، روما، أبوظبي، اسطنبول، فرانكفورت، عمان، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل.

كما تسير الشركة 16 رحلات داخلية إلى «شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و3رحلات شحن جوي».

وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل PCR - المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيهًا للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.