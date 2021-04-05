/625721/تعرف-على-الإجازات-والعطلات-الرسمية-في-رمضان

كشفت الحسابات الفلكية، أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيًا ستكون الثلاثاء 13 ابريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سيكون هناك بعض العطلات الرسمية والتي يبلغ عددها 11 يومًا منها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية، كما يلى:

إجازات وأعياد رسمية فى رمضان

الإجازات والأعياد الرسمية: أولا: عيد تحرير سيناء ، وسيوافق يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان عيد العمال: وسيوافق يوم السبت الأول من مايو الموافق 19 رمضان: شم النسيم يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان.

الاجازات الاسبوعية

ثانيا الاجازات الاسبوعية "أيام الجمعة والسبت" الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان، السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان - السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان، الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان.

يولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م اليوم التالي ليوم الرؤية، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.

معارض اهلا رمضان

والجدير بالذكر، أن الدولة حرصت على التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، من خلال اقامة معارض “ أهلا رمضان “ باسعار مخفضة بنسبة 25 بالمائة ، لتناسب جميع المواطنين .