/625727/فيديو-القبطان-مروة-السلحدار-هكذا-أنصفتها-الصحافة-العالمية

سلطت الصحافة الأجنبية الضوء هذا الصباح على الاتهامات الزائفة التي وجهت لمروة السلحدار – أول قبطانة بحرية مصرية – أنها هي من كانت تقود السفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس.

ومن بين المواقع الإخبارية التي تناولت هذا الموضوع صحيفة ذي تلجراف، ويو إس إيه توداي، وذي آي، وديلي ميل، ونيوز 18، و بي بي سي.

فقد تناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في مصر، صورة لمقالة من موقع باللغة الإنجليزية تظهر فيها القبطانة المصرية مروة السلحدار، مع عنوان ان "أول قبطانة عربية متورطة في حادث تحطم سفينة في قناة السويس"، في إشارة الى سفينة "إيفر غيفن" البنمية الضخمة التي جنحت في قناة السويس مؤخرًا.

غير أن هذه الصورة مركبة، والعنوان الأصلي في المقالة التي نشرها موقع #Arab News في 20 مارس 2021 مع صورة السلحدار، يشيد بـ"أول قبطانة بحرية في مصر تركب الأمواج بنجاح".

كذلك، أكدت السلحدار، في تصاريح إعلامية، أنه لا علاقة لها بالسفينة الجانحة، و"أنها تعمل على السفينة "عايدة 4" منذ 8 سنوات، وهي ملك هيئة السلامة البحرية، وتديرها الأكاديمية العربية للنقل البحري" في مصر.

ووفقا لرئاسة مجلس الوزراء المصرية، فإن سبب جنوح سفينة إيفر غيفن "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة من سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية".

وقالت أول قبطان سفينة في مصر إنها أُلقي عليها باللوم في إغلاق قناة السويس على الرغم من كونها كانت على متن سفينة أخرى على بعد مئات الأميال.

كانت مروة السلحدار تعمل كزميلة أولى في قيادة “عايدة 4” في الإسكندرية عندما انحصرت سفينة إيفر جيفن في القناة ، مما أدى إلى توقف طريق الشحن الرئيسي.

لكن الشائعات عبر الإنترنت وعناوين الأخبار الكاذبة نشرت كذبة مفادها أنها تسببت في جنح سفينة الحاويات في السويس.

لا تعرف الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا من بدأ هذه الشائعات لكنها تعتقد أنها استُهدفت بسبب جنسها.

وقالت لبي بي سي: لقد صدمت. شعرت بأنني قد أكون مستهدفة ربما لأنني امرأة ناجحة في هذا المجال أو لأنني مصرية ، لكنني لست متأكدة.

وتابعت: 'لا يزال الناس في مجتمعنا لا يقبلون فكرة عمل الفتيات في البحر بعيدًا عن عائلاتهم لفترة طويلة.. ولكن عندما تفعل ما تحب ، فليس من الضروري أن تسعى للحصول على موافقة الجميع."

وارتقت مروة إلى رتبة رفيقها الأول وقادت السفينة عايدة 4 عندما أصبحت أول سفينة تعبر قناة السويس بعد أن تم توسيعها في عام 2015 ، كما أصبحت أصغر وأول قائدة مصرية تبحر في الممر المائي.