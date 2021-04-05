/625715/مدرب-منتخب-مصر-محمد-صلاح--لا-يهتم-بشارة-قيادة-الفراعنة

أكد طارق مصطفى المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لم يعترض ابدا.ً

وقال طارق في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس":محمد النني لم يغضب بسبب عدم لعبة مباراة كينيا بالعكس فهو تدرب بعد اللقاء ولوكان يعترض لماكان يتدرب".

موقع دوت الخليج الإخباري

وتابع حديثة قائلاً:" تصرف محمد النني عن التنازل لإشارة القائد لـصالح محمد صلاح كان تصرف شخصي منه وعند بداية المعسكر قال صلاح ان الإشارة ليست شئ مهم القائد الحقيقي للمنتخب لا يتعلق بالشارة".

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وأضاف قائلاً:"أكثر ما يميز أحمد ياسر ريان أنه لاعب صاحب شخصية، خاصة في اللمسة الأخيرة".

وأضاف: "محمود عبد الرازق شيكابالا من أفضل اللاعبين الذي جائوا في تاريخ مصر، هو أمهر لاعب رأيته يلعب بقدمه اليسرى، ولكنه يحتاج إلى الاستمرارية ولا يشارك باستمرار مع الزمالك، ولو استمر في تقديم أداء مميز سيكون لديه الفرصة، نحن نبحث عن اللاعبين الذين يمتلكون الحلول، والباب مفتوح له وللجميع".

وأستكمل حديثة: "لقد تفاجاءة من أداء الزمالك وفرجاني ساسي هوأفضل لاعب في الوقت الحالي".

منتخب مصر

وواصل: "ما سيجده ساسي في الزمالك لن يجده في مكان آخر، العامل المادي ليس كل شىء، يكفي أن يشعر بالراحة نفسياً ومتواجد في بلده، وأتمنى ألا يكون قد وقع لنادي آخر، ويمتلك ميزة غير متواجدة عند لاعبين كُثر، وهي القتال والروح".

واختتم عن التشكيل التاريخي لمنتخب مصر من وجهة نظره: "نادر السيد، إبراهيم حسن، أشرف قاسم، إبراهيم يوسف، أحمد رمزي، مجدي عبد الغني، إسماعيل يوسف، علاء ميهوب، أحمد الكأس، حازم إمام، حسام حسن .

طارق مصطفي

وكانت هناك إشاعات خرجت الفترة الأخيرة تفيد بفصل اللاعب من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وخرجت صفحة الوزارة الرسمية للرد على هذا الأمر.

وجاء نص النفي كالتالي:-

التعليم العالم تنفي فصل اللاعب محمد صلاح

تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراستة.

محمد صلاح

وبعد هذا الخطاب تم التأكيد والرد على الإشاعات التي كانت خرجت خلال الفترة الأخيرة، بخصوص فصل اللاعب من المعهد العالي للدراسات المتطورة.