/625718/الحسيني-جلال-الموكب-الملكي-حدث-عظيم-وخطوة-مهمة-للجذب-السياحي

أشاد النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، بالتنظيم الرائع والمميز للموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية فى رحلة ذهبية هي الأولي من نوعها، حيث تم نقل 22 مومياء ملكية منها 18 لملوك و4 لملكات تربعن على عرش مصر بذكاء وحكمة وشاركن فى صنع أعرق الحضارات، مؤكدا على أنه حدث تاريخي مهم وسوف ينعكس علي القطاع السياحي في مصر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصعبة التي مرت بها الدولة المصرية فى الفترة الماضية ما بين 2011 وإلى أن تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.

القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرا بكرونا

ولفت النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، إلى التدهور الذي شهده القطاع السياحي منذ 2011 وحتي انتشار جائحة كرونا، مؤكدا على أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات فيروس كورونا، حيث كانت السياحة تمثل دخل مهم للدولة المصرية حوالي 13مليار دولار سنويا.

المتحف القومي للحضارة خطوة جديدة للجذب السياحي

وأشار عضو مجلس النواب، الحسيني جلال، إلى أن هذا المتحف يعد خطوة جديدة ومهمة للجذب السياحي، وتعريف للعالم بماهية الحضارة المصرية، الذى تعد الأقدم في العالم، مؤكدا على أن مردود هذه الخطوة، سيحدث تغيرات كثيرة في المجال السياحي داخل مصر.

الموكب الملكي للمومياوات

والجدير بالذكر أن الموكب كان يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

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وكانت مصر قد شهدت حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.