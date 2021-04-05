/625719/أحمد-حسام-ميدو-يرحل-عن-بيراميدز-ويقدم-استقالته-رسميا

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أعلن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد خسارة الفريق أمام الرجاء المغربي أمس الأحد.

ونشر نجم الزمالك السابق عبر حسابة الرسمي عبر تويتر: "تقدمت باستقالتي من إدارة بيراميدز، وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وكان ميدو قد تولى منصب المستشار الفني للفريق والمتحدث الإعلامي في بداية هذا الشهر ورحل سريعا بعد مرور 6 أيام فقط على تولية المسئولية.

ميدو: إكرامي يقدم أفضل مواسمه مع بيراميدز ونوافق علي رحيل رمضان صبحي

أكد أحمد حسام ميدو، المستشار الفني والمتحدث الرسمي لبيراميدز، أنه سعيد بعودة الإنتصارات لفريق بيراميدز خلال مباراة أسوان وعن تواجد الفريق في المركز الثاني هو وضع الفريق الطبيعي المنافسة علي اللقب وما حدث في بداية الموسم كان سوء توفيق فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت": "أروابارينا مدرب كبير ويحمل سيرة ذاتية كبيرة للغاية، وعاني مع الفريق في بداية الموسم وهذا أمر طبيعي للغاية لأنه أتي من قارة مختلفة عن قارة أفريقيا.

بيراميدز والرجاء

وأكمل: "شريف إكرامي يقدم موسم كبير مع بيراميدز هذا الموسم، وأرقامة تتحدث عنه، وأتمني تواجده في صفوف منتخب مصر خلال التجمع القادم، أما عن رمضان صبحي فهو لاعب مميز وتغلب علي الفترة الصعبة التي كانت أمامة في بداية الموسم ومن المتوقع تألقة الأكبر خلال الفترة القادمة، أما عن أحمد فتحي فقد عاني من سوء حظ في بداية الموسم ولكن بدأ يسترجع مستواه".

وزاد: "سيكون هناك عدد 6 لاعبين في قائمة منتخب مصر القادم، وهذا أمر طبيعي لأن بيراميدز يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وحسام البدري يثق بلاعبي بيراميدز وهذا أمر مشرف لنا ولمشروعنا".

أحمد حسام ميدو

واختتم: "من الممكن أن يرحل رمضان صبحي عن بيراميدز في بداية الموسم القادم ولكن لابد أن يكون العرض مناسب لفريق بيراميدز ماديا في المقام الأول لأننا تعاقدنا معه بمبلغ كبير، وإذا جاء بعرض مميز في ناهية الموسم ويرضي طموحات الفريق وسيتم الموافقة علي الفور".

شريف إكرامي

واختتم: "أتمني تحقيق بيراميدز بطولة الكونفدرالية من أجل التواجد في بطولة دوري أبطال افريقيا الموسم القادم، وهناك فرق كبيرة متواجدة في البطولة ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر وتحقيق نتائج طيبة وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي".