/625722/الأجانب-قالوها-زمان-شريف-إكرامي-لا-يصلح-حارس-مرمى

ظهرت على الساحة الرياضية أمس بعض التعليقات السابقة لمدرب النادي الأهلي الهولندي مارتن يول، والذ كان يتحدث حينها عن شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز الحالي، بأنه لا يصلح للعب داخل النادي الأهلي، وأنه أصبح نقطة ضعف كبرى للفريق.

موقع دوت الخليج الإخباري

وكان حديث مارتن يول بسبب أخطاء شريف إكرامي الكارثية مع الفريق خاصة في إحدى مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وتحديدا خلال مباراة أسيك ميموزا، وتلقى الحارس هدف كوميدي للغاية، مما آثار غضب المدير الفني وقتها، وطلب التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق.

ولم يهرب شريف إكرامي من التعليقات الصادمة من مدربي النادي الأهلي، خاصة الأجانب والذين كانوا يتحدثوا باستمرار عن مستوى اللاعبين بكل صراحة، ولكن كان الأهم في تاريخ الحارس مع الأهلي هو تصريحات مارتن يوم المدير الفني للفريق، ورينييه فايلر المدرب السويسري الذي كان يقود المارد الأحمر الموسم الماضي.

مارتن يول

وتحدث مارتن يول خلال إحدى المؤتمرات الصحفية وتحدث أمام الجميع بسبب أخطاء الحارس الكبير، وغضب اللاعب ومدرب الحراس وقتها طارق سليمان، بسبب أن مثل هذه التعليقات تؤثر بالسلب على اللاعب، ولكن كان تعليق المدرب بسبب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب أخطاء الحارس.

وعلى جانب آخر، تحدث شريف إكرامي خلال إحدى البرامج التليفزيونية ونقل الرؤية الفنية لمدرب الأهلي السابق رينييه فايلر، وقال أنه عندما تحدث معه من أجل معرفة ترتيبة في مركز حراسة الفريق، أكد له أنه ليس له أي تقييم داخل الفريق وأنه لن يعتمد عليه وخرج من قائمة الحارس الأربعة الأولى، مما يؤكد عدم قناعة المدرب بمستوى اللاعب.

رينييه فايلر

وكان شريف إكرامي قد تلقى هدف كوميدي أمس خلال مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وحول كرة كانت في طريقها لخارج المرمى إلي هدف، ونال سخرية كبيرة من جانب المشاهدين، وخاصة مشجعي النادي الأهلي.

شريف إكرامي

دائما يعرف عن المدربين الأجانب أنهم يتحدثوا للصالح العام للفريق ولا تحدث مجاملة لأي لاعب، خاصة مدرب مثل مارتن يول له إسم تاريخي وكان يتولى تدريب فرق عريقة خاصة بالدوري الإنجليزي مع توتنهام، ولم يرغب في تحمل المسئولية الكاملة أمام حارس له دعم كبير داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه نجل الكابتن إكرامي، ونفس الأمر مع رينييه فايلر مدرب الفريق السابق والذي أخرج اللاعب من حساباتة نهائيا بسبب ضعف مستواة.