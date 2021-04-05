خاص لـ «دوت الخليج»: إقالة ميدو من منصبة في بيراميدز وليس استقالة

/625723/خاص-لـ-تحيا-مصر-إقالة-ميدو-من-منصبة-في-بيراميدز-وليس-استقالة

رحل أحمد حسام ميدو عن منصبة الفني والإعلامي داخل نادي بيراميدز، وذلك بعدما تقدم باستقالته صباح اليوم بدون إبداء أي أسباب.

ورحل العالمي بعد تولي منصبة داخل بيراميدز بعد مرور أسبوع واحد فقط منذ تولي المهمة الفنية والإعلامية داخل نادي بيراميدز.

وخلال الأيام الماضية حدثت مشادة عنيفة بين أحمد حسام ميدو وأحمد فتحي لاعب الفريق بسبب أزمة مع المدير الفني للفريق الأرجنتيني أروابارينا، وتدخل من أجل تصحيح الأوضاع ولكن رفض لاعب الأهلي السابق منه عدم التدخل في هذا الأمر.

إقالة ميدو

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل بيراميدز: "أن رحيل أحمد حسام ميدو عن الفريق كان بسبب الإقالة وليس الاستقاله، وجاء ذلك بقرار من ملاك الناي، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بين أحمد فتحي لاعب الفريق والمستشار الفني للفريق.

وأضاف المصدر أن ميدو كان غاضبا من قرار الإقالة، وطلب أن يقدمها استقاله حتي يخرج بطريقة جيدة من النادي، وهو ما وافق عليه المسئولين.

ميدو بعد خسارة الفارس الأبيض: الترجي ليس مرعبا.. ومشاكل الزمالك خارج الملعب

أكد احمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز على وجود أخطاء خارج الملعب وليس بداخله، مؤكدا أن هناك بعض اللاعبين لا يسيرون الإ بـ «قلة الأدب». وعلق ميدو خلال تصريحات تلفزيونية : " مشاكل الزمالك خارج الملعب وليست داخله، موسيماني بدأ المباراة بشكل جيد، لكنه بالتأكييد لديه أخطاء ولا يوجد مدرب به أخطاء". وأضاف : " هناك شئ غير جيد، أرى أن الزمالك فريق غير متماسك، هناك مشاكل تتعلق بمستحقات اللاعبين وهي أشياء خارج الملعب وليس داخل".

نادي بيراميدز

وتابع: " المسؤولية كبيرة على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الأمور أصعب مما تخيلوا داخل النادي، الأبيض لديه فرصة التأهل ويجب أن يفوز بالثلاث مباريات المقبلة، لكن هناك لاعبون في الفريق يفعلون بعض المواقف في الوقت الحالي، ولم يكونوا يفعلوا تلك الأمور خلال الأوقات الماضية".

وأردف: " الزمالك يستطيع تحقيق الفوز على حساب الفريق التونسي ببعض التركيز، فالترجي ليس مرعبا، ، واللاعبين يجب أن يكون لديهم إصرار في رحلة العودة، ويأتون من بعيد مثل الكونفدرالية".

أحمد حسام ميدو

وتابع ميدو: " الزمالك لديه القدرة على العودة، فالفريق يتسطيع الفوز بالثلاث مباريات المقبله والتأهل للدور القادم".