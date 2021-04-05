/625724/فرج-عامر-يؤكد-رحيل-نجم-سموحة-للاحتراف-بعد-رفض-الأهلي-والزمالك

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن انتقال حسام حسن إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لمدة 4 أشهر على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار.

موقع دوت الخليج الإخباري

وقال فرج عامر عبر ملعب9090 :” أن سينتقل حسام حسن لاعب سموحة إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لمدة 4 أشهر على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار.

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ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات سموحة كانت أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في أداء أقل مستوي للاعبين.

موعد مباراة سموحة

ويستعد فريق سموحة لمباراته غداً أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب سموحة

ويحتل سموحة المركز التاسعة برصيد 23 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق، ويأمل الفريق في حصد الثلاث نقاط وإستعادة مكانتة في الدوري والدخول في المربع الذهبي خوفاً من تدهو النتائج في الفترة الأخيرة والتراجع في المستوي مما يشكل قلق مبير داخل الفريق الأزرق لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

فيما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، والمركز الثاني يحتل النادي الأهلي برصيد 27 نقطة من أصل 11 لقاء خاضه الفريق.

حسام حسن

من ناحيه اخري استضاف فرج عامر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بعد ان طلب منه الترحيب في نادي سموحة، وأكد انه سعيد للغاية بعد زيارة الخطيب له داخل نادي سموحة مؤكداً ان المحبة بينهم دائمه الطبع وعبر عن سعادتة بزيارة محمود الخطيب، ويجب أن تكون العلاقات بين جميع الأندية جيدة من أجل صالح المنظومة وكرة القدم.

وفي قت سابق أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن اتحاد الكرة قد أبرم معه اتفاق سرا بشأن مسحات كورونا، وأكد عليه ألا يخبر أحدا بهذا الاتفاق، على أن يتم اعتباره منسحبا إذا لم يجري مسحات كورونا للفريق.