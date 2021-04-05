/625726/ألعاب-الصالات-الأهلي-يهزم-الشمس-في-بطولة-الجمهورية-للسلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات المارد الأحمر على فريق الشمس بنتيجة 71-64، في ‏المباراة التي جمعت الفريقين بالنادى الاهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضا جيدا ‏خلال اللقاء، من خلال الإلتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة على هاشم.‏

وانتهت الفترة الأولى بتقدم فريق الشمس بنتيجة 20-15، لكن الأهلي تفوق خلال الفترة ‏الثانية على المنافس، وتقدم بنتيجة 41-26.‏

وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثالث الذي انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 55-42، ثم حسم ‏الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 71-64.‏

فوز الإهلى ايضا في المباراة الماضية مع سموحة

وكان الفريق قد فاز في المباراة الماضية على نظيره سموحة بنتيجة 83-60، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري،وكانت الأحداث كالأتى :

تفوق سموحة في الفترة الأولى ،وحسمها لصالحه بنتيجة 29-25، ولكن الأهلى نجح في فرض سيطرته في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 29-11، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بنتيجة 54-40.

كرة السلة

ومن ناحية اخري قرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، وذلك كان بسبب الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات.

وقال مصدر داخل اتحاد كرة السلة المصري في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفض خوض المباراة في تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، مبررا ذلك بضرورة عدم تواجد جماهير خلال المباراة".

نادي الشمس

تصريحات طارق حشيش عبر منشور بصفحته الرسمية على موقع التواصلب الاجتماعي “ فيس بوك “ كتب طارق حشيش : “ اقترح ان نلعب في الدوري السعودي سيكون وضعنا افضل جدا جدا و سيتم الترحيب بنا وسيضعونا فوق الاعناق بعد ما نراه من عوار من التحكيم و تصرفات تخرج عن اي منطق وحيادية “ .

وتابع : “ لازم تدخل عاجل من الدولة للقضاء على هذه المهزلة.

النادي الأهلي

وواصل الفريق الأحمر تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 75-56، قبل أن ينهي الأهلى المباراة لصالحه بفارق 10 نقاط بنتيجة 95-85.