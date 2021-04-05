/625728/بدون-ترخيص-القصة-الكاملة-لغلق-مشروع-حسن-شاكوش

اعتاد حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، على إثارة الجدل دومًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، سواء من خلال المحتوى الذي يقدمه عن طريق المهرجانات المختلفة، إلا أنه في تلك المرة خرج ليلفت الأنظار إليه بإفتتاح أول مشروع له الذي تم تحويله إلى حفل ضخم.

دوت الخليج يكشف القصة الكاملة لغلق أول مشروع لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما انتشرت العديد من التساؤلات حول سبب تشميع المطعم الخاص به.

بلاغ ضد حسن شاكوش

بدأت القصة بترويج عدد كبير من نجوم الفن والرياضة لأول مشروع لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي يوم الواقعة فاجأ مطرب “شاكوش” المواطنين وسكان المنطقة بغلق للطريق العام بحفل افتتاح المطعم ليكون رد فعل الأهالي أقوى منه.

تلقت قوات الشرطة بلاغًا من الأهالي بأفتتاح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لمطعم وكافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، حيث يقطع الطريق العام بأستحواذه على الرصيف، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات الإحترازية التي تشدد عليها دومًا الحكومة المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

كافيه بدون تراخيص

سرعان ما انتقلت قوات الشرطة إلى مقر المطعم المملوك للفنان حسن شاكوش وتبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص للكافيه، حيث أتخذ رجال الشرطة الإجراءت القانونية ضد الكافيه، وتم غلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

ويذكر أن هذه ليست المخالفة الأولى لـ "شاكوش"، حيث تم تحرير بعض المحاضر مسبقًا، بسبب غنائه بدون تراخيص مع الفنان عمر كمال، بالأضافة إلى المحاضر الجنائية بسبب إقامته حفل بدون تراخيص أو مصنف فني به نهائي.

آخر أعمال حسن شاكوش

كان حسن شاكوش قد طرح منذ فترة مهرجانه الجديد " ادلعي" بمشاركة عمر كمال، بعدما حقق مهرجان "لغبطيطا" إنتشارًا واسعًا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".