وكيل القوى العاملة بالبرلمان يُطالب بتكريم عمال نقل المومياوات الملكية بالبرلمان 

/625730/وكيل-القوى-العاملة-بالبرلمان-يطالب-بتكريم-عمال-نقل-المومياوات-الملكية-بالبرلمان

شدد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على ضرورة تكريم كافة العاملين لتنظيم موكب نقل المومياوات الملكية يوم السبت الماضي، وسط احتفال رسمي وشعبي حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس المستقبلين، وتم نقل 22 مومياء منهم 18 لملوك و 4 لملكات حكمن مصر بدهاء وحكمة وشاركن فى تأسيس حضارة من أعرق الحضارات فى العالم.

أحمد مهنى: موكب نقل المومياوات الملكية خرج بصورة تليق بالدولة المصرية

وأكد وكيل مجلس النواب، أحمد مهني، خلال البيان الصادر له، على أن موكب نقل المومياوات الملكية خرج بالصورة التي تليق بالحضارة والدولة المصرية القوية، لافتًا إلى أن هذا الموكب ساهم وبشكل كبير في جذب وترويج السياحة المصرية، ختصة وأنه مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتغيير مسار الاقتصاد.

وأشار أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إلى ان حدث نقل المومياوات قد ابهر العالم ،حيث وقف مترقبا للحدث منتظرين خروج الاجداد من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

أحمد مهنى: الحفل ساهم فى إحياء التراث القديم

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحفل سعى إلى إعادة خلق الوجود القديم للعائلة المالكة، فضلا عن احياء التراث من خلال الطقوس المقدمة فى الحفل، حيث كان في الموكب عربات تجرها الخيول ومئات من فناني الأداء يرتدون الملابس الفرعونية التقليدية التي كان يرتديها المصريون القدماء.

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

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هذا وكانت مصر، قد أقامت حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.