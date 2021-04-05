/625734/صحة-النواب-تناقش-١٠-طلبات-إحاطة-بشأن-نقص-وتجهيز-وتطوير-المستشفيات-والوحدات-الصحية

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بحضور مقدمي طلبات الإحاطة ال١٠.

هشام الحصري يتقدم بطلب احاطة بشأن مستشفي شبراهور ‏وتقدم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة محافظة الدقهلية. ‏ وتقدم النائب حسام العمدة طلب إحاطة بشأن الوحدة الصحية بمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف . وتقدم النائب طه الناظر، بطلبين إحاطة بشأن فصل ٣٧ عامل بمستشفي الفشن المركزي والطلب الاخر بشأن توفير المعدات والكوادر الطبية لأربع مستشفيات بالمجالس القروية بمركز الفشن. وتقدم النائب مكرم رضوان بطلب احاطة، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بني عبيد دقهلية. وتقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة ، بشأن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعة مقطعية ببعض ‏مستشفيات الدقهلية. وتقدم النائب أشرف الشبراوي بطلب إحاطة بشأن وجود عيوب إنشائية بمستشفى بني عبيد المركزي والتي لم تستخدم حتى الأن. هناء سرور تتقدم بطلب احاطة بشأن عدم توافر مكتب صحة بمدينة السادات وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب إحاطة، بشأن عدم توافر مكتب صحة بمركز ومدينة السادات للعمل على مدار ۲4 ساعه لاستخراج تصاريح الدفن . وتقدمت النائب سارة النحاس بطلبين احاطة ، بشأن وصول معدل نسبة التقزم في السن تحت خمس سنوات إلى نسبة ۲۲% و طلب اخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال. اقرأ أيضا:وكيل القوى العاملة بالبرلمان يُطالب بتكريم عمال نقل المومياوات الملكية بالبرلمان

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