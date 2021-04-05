/625735/رئيس-الشيوخ-يعلن-تلقيه-إخطارا-من-6-أحزاب-بشأن-اختيار-ممثلي-الهيئات-البرلمانية-تعرف-على-الأسماء
كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارا من 6 أحزاب بشأن اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية لها بالمجلس.
مستقبل وطن يختار النائب حسام الخولى لترأس الهيئة البرلمانية
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
وأشار "عبد الرازق" أن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.
سلوى حداد يترأس الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية
وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية.
فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.
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