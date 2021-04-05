صور.. ضبط أدوية مجهولة المصدر فى مركز رياضى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بالحسينية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية.





أسفرت جهود الحملة من ضبط مكملات غذائية غير مسجلة، ومجهولة المصدر بمركز رياضى بمركز الحسينية، غير مرخص له تداولها، ويتم استخدامها بدون إشراف طبى ما قد يعرض صحة مستخدميها للخطر، وبالمخالفة للقانون، وقام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

وفى سياق متصل، قام مفتشى الحملة بالتفتيش على صيدلية عامة بإحدى القرى التابعة لمركز الحسينية، وتم ضبط مخالفات دوائية بواقع 378 وحدة (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستحضرات متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة فى أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة ما قد يعرضها للتلف.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 6646، و6647، و6648 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية.

وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشددًا على عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.