الخولى لمستقبل وطن وعمر للشعب الجمهورى.. رؤساء الهيئات البرلمانية بالشيوخ

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولى، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى.

وأشار عبدالرازق إلى أن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلاً عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبدالعال، ممثلاً للهيئة البرلمانية.

وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها فى حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصرى الديمقراطى، النائب محمود سامى محمد على، ممثلا للهيئة البرلمانية.

فيما دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، باقى الأحزاب الممثلة فى مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.