الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف التصرف فى أموال الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
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