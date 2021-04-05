الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف التصرف فى أموال الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.