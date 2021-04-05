/625740/تعرف-على-منهج-رابعة-ابتدائي-لشهر-أبريل-2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المنهج المقرر للصف الرابع الابتدائي لشهر أبريل 2021.

موقع "دوت الخليج" ينشر لأبناءنا الطلاب منهج شهر أبريل لاطلاب الصف الرابع الابتدائي. منهج اللغة العربية شهر ابريل للصف الرابع الابتدائي جاء منهج اللغة العربية المقرر للصف الرابع الابتدائي لشهر أبريل 2021 على النحو التالي : الوحدة الأولى : أني رأيت نملة . الوحدة الثانية : أمنية هناء ، نور القمر ، هناء على سطح القمر، رحلة إلى القمر . قسم النحو : مطابقة الفعل للفاعل تذكيراً وتأنيثاً، الاسم الجمع . منهج مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي شهر ابريل 2021 الوحدة الأولى : الدرس الثالث وانشطته، الدرس الرابع وأنشطتة . منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي شهر ابريل 2021 ” Unite “9 . ” Review” 3 . ” Unite” 10 . منهج الرياضيات الصف الرابع ابريل 2021 الوحدة الأولى : الدرس الخامس والسادس . الوحدة الثانية : الدرس الأول والثالث . والوحدة الثالثة : الدرس الأول والثاني والثالث . منهج الدراسات الاجتماعية الصف الرابع ابريل 2021 الوحدة الأولى : الدرس الثاني والثالث . الوجدة الثالثة ” تاريخ ” . الوحدة الرابع : الدرس الأول والثاني .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على منهج رابعة ابتدائي لشهر أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.