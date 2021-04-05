منهج شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن منهج الصف الخامس الابتدائي لشهر أبريل 2021.

منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الخاص بشهر أبريل

و المقرر على الصف الخامس هو جزء من الوحدة الأولى من درس نجيب محفوظ إلى نحب مصر والوحدة الثانية بالكامل.

وجزء النحو هو المفعول لأجله والمفعول المطلق.

وجزء القصة هو مغامرات فى أعماق البحار الفصل الخامس.

منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الخاص بالصف الخامس الابتدائي

والمقرر لهذا الشهر من الوحدة الأولى درس من ص8 حتى ص 12، الوحدة الثانية من ص 16 حتى ص 24 ، والوحدة الثالثة من ص ٣٢ حتى ص 44، والوحدة الرابعة الدرس الأول.

منهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي بشهر ابريل

ومن المقرر لهذا لشهر، الوحدة 9 والوحدة 10 ومراجعة 1، الوحدة 10 من ص 9 إلى ص 18.

منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي بشهر أبريل

وهو يشمل الجغرافيا والتاريخ

منهج الجغرافيا متابعة الوحدة الأولى من صفحة 8 إلى صفحة 14.

منهج التاريخ من الوحدة الثالثة الدرس الأول والثاني من صفحة 32 وحتى نهاية صفحة 35.