نشرة العملات الرقمية.. «بيتكوين» تهبط و«إيثريوم» ترتفع

/625747/نشرة-العملات-الرقمية-بيتكوين-تهبط-وإيثريوم-ترتفع

بعد عودتها للتألق مجدداً وملامسة مستوى 60 ألف دولار، عادت عملة "بيتكوين"، الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، إلى الهبوط، فهوت معها القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة إلى نحو 1911.7 مليار دولار في التعاملات الأخيرة.

وعلى الرغم من تسجيل "بيتكوين" مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 3.5 في المئة، فإنها تراجعت خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 2.6 في المئة خاسرة نحو 1530 دولاراً، بعد ما نزلت من مستوى 59858 دولاراً في تعاملات أمس السبت إلى نحو 58328 دولاراً في تعاملات اليوم الأحد.

فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 1048.6 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ 54.58 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة.

تداولات العملة شهدت تعاملات الأسبوع الماضي استقرارا في تداولات العملة المشفرة بيتكوين، ليبلغ متوسط التعاملات نحو 59 ألف دولار.

وخلال الأسبوع حاولت العملة المشفرة الأشهر في العالم الاقتراب من ذروتها البالغة مستوى 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها الشهر الماضي.

ففي بداية تعاملات الأسبوع الإثنين الماضي 29 مارس، سجلت العملة المشفرة الشهيرة نحو 58 ألفا و300 دولار

وفي اليوم التالى تجاوزت بيتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الأول من أبريل حافظت بتكوين على ارتفاعها ليجري تداولها عند 59 ألفا و160 دولارا.

وخلال تعاملات اليوم الثاني تجاوزت بتكوين لفترة وجيزة حاجز الستين ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين، لكنها محت بعضا من المكاسب فيما بعد لتبلغ 59 ألفا و400 دولار.

دعم شركات كبرى كانت شركة فيزا قالت خلال الأسبوع الماضي إنها ستستمح باستخدام العملة المشفرة بيتكوين لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

وتتجه مجموعة جنرال موتورز لقبول "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سياراتها، لتصبح بذلك ثاني شركات السيارات التي تدشن لعهد العملات الرقمية.

كان قد أعلن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك رسميا عن استعداد شركته لقبول العملة الرقمية "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سيارات شركته الكهربائية.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن مجموعة جنرال موتورز قد تكون ثاني شركة سيارات في العالم تتبع هذا النهج بعد تسلا، عقب تصريحات للمديرة التنفيذية للمجموعة العملاقة.

وفي تغريدة سابقة له، أعلن إيلون ماسك عن أنه يمكن لعملائه المهتمين بعملة بيتكوين استخدامها كوسيلة دفع لشراء سيارات تسلا.

وفي تصريحات نشرت مؤخرا لـ"ماري بارا"، المديرة التنفيذية لجنرال موتورز، أعلنت خلالها أن مجموعتها ستدرس أولا وتراقب مدى اهتمام عملائها بعملة بيتكوين، والشريحة المستخدمة لهذه العملة من عملائها في تعاملات أخرى قبل اتخاذ قرار نهائي بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة لـ"جنرال موتورز".

ذلك مع تأكيد "بارا" على عدم رغبة شركتها في الاستثمار في عملة بيتكوين، ولا تخطط لذلك مستقبلا، فقط الأمر يتعلق بالسماح باستخدام العملة كوسيلة دفع، وهو ما سيحدده المستقبل.

"إيثريوم" تقفز 19 في المئة

في المركز الثاني بين أكبر خمس عملات رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 19.4 في المئة، بينما سجلت خسائر خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 3.6 في المئة، ليستقر سعرها في تعاملات صباح الأحد عند مستوى 2056 دولاراً.

واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 235.9 مليار دولار. وبذلك تستحوذ "إيثريوم" على حصة سوقية تبلغ 12.33 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.

في المركز الثالث جاءت عملة "بينانس كوين" التي سجلت ارتفاعاً قياسياً في تعاملات الأسبوع الأخير بلغت نسبته 23.4 في المئة، فيما سجلت خسائر طفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 1.24 في المئة ليستقر سعرها في تعاملات صباح الأحد عند مستوى 340 دولاراً.

واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 52.4 مليار دولار. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر بنحو 2.74.

مكاسب أسبوعية ضخمة لـ"بولكا دوت"

وسجلت عملة "تيزر" التي حلت في المركز الرابع مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 0.76 في المئة، بينما ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 0.7 في المئة ليستقر سعرها في تعاملات صباح الأحد عند مستوى 1.01 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 42.7 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ 2.23 في المئة.

وحلت عملة "بولكا دوت" في المركز الخامس، حيث ارتفعت بنسبة صاروخية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بعد ما قفزت بنسبة 36.07 في المئة، بينما سجلت خسائر خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 3.3 في المئة ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 44.7 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 41.1 مليار دولار في تعاملات الأحد، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تقدر بنحو 2.14 في المئة.