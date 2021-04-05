الشيوخ يقر آلية تعيين المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة 7 من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل، والقيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيرى.