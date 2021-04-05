«غرفة الإسكندرية» تطلق معرض «أهلاً رمضان» بأرض كوتة

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن معرض "أهلا رمضان" هذا العام، ستقدم فيه الشركات المشاركة فى المعرض، خصومات وعروض كبيرة.
وأضاف الوكيل أن المعرض يأتى فى إطار المبادرات التي تقدمها "غرفة الإسكندرية"، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلا عن تخصيص أجنحة لفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.
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