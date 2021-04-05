الشيوخ يوافق نهائيا على إنشاء صندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث يتضمن مشروع القانون 13 مادة شاملة على مادة النشر. ووافق المجلس على المادة 12، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

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