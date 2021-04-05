الشيوخ يوافق على إعفاء أموال الوقف الخيرى من الرسوم والضرائب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وتنص المادة 10 على أنه تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.