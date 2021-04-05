بيان جديد من الكنيسة الكاثوليكية للتعامل مع كورونا فى فترة أسبوع الآلام

جدة - نرمين السيد - ونص البيان على أن يضم أعضاء السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، صلواتهم إلى صلوات قداسة البابا فرنسيس وصلوات كل مصلٍّ على وجه الأرض، لتحل بركته على العالم، ويرفع عنه هذا الوباء اللعين الذي مازال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم.

وتابع: إلحاقا للبيانات السابقة للكنيسة، فإننا، حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، نوصى أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين فى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية:

ـ تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

ـ إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعينى المقدس، ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.

ـ يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ فى كنيسته، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

ـ يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومى الأربعاء والخميس 21، و22 من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادى، وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.

تصلى الكنيسة ضارعة إلى الله تعالى، أن تحل قيامة رب المجد وتمنح العالم الشفاء والبركة، وأن يحتفل العالم، بكل مناسبات الأعياد، رافعا كل آيات الحمد والشكر لله تعالى على رحمته ورأفته بخليقته.

واختتم البيان: حفظ الرب بلادنا الحبيبة مصر وكل بلاد العالم بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والقديس مرقس الإنجيلى، كاروز الديار المصرية وجميع مصاف الملائكة والقديسين.