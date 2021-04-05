حماة الوطن: المواطن هو الشغل الشاغل للحزب

جدة - نرمين السيد - نظمت أمانة تنظيم حزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفى أمين عام تنظيم الحزب، زيارات لعدد من المحافظات، كان أولها أمانة التنظيم بمحافظة الإسكندرية، بمرافقة الدكتورة النائبة راندا مصطفى أمينة المرأة بالحزب.





جاء ذلك لوضع آليات العمل الفترة المقبلة ومدى تنفيذ التكليفات ومتابعة ما تم إنجازة من أعمال، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات لوضع تصور سريع لطريقة عمل الأمانات الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفى أمين عام تنظيم حزب حماة الوطن، دعم الحزب بكل قياداته لتبنى أى خطة أو استراتيجية متكاملة من الأمانة تتعلق باختصاصاتها، لدراستها ومناقشتها بشكل مؤسسى، بما يعود بالفائدة على المواطن المصرى.

وأضاف أن الحياة السياسية تشهد إثراء كبير وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤيا مختلفه تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية فى مصر وأن قضايا الوطن والمواطن هو الشغل الشاغل للحزب.

وأشار أمين عام التنظيم إلى أن الهدف من لقاءات أمانات المحافظات هو تنشيط العمل الحزبى من خلال وضع خطة التحرك فى الشارع من أجل مساندة الدولة المصرية ودعم المواطنين، بكل أوجه الدعم والمساندة للمواطن ونسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الخدمية بالمحافظات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد أمين عام التنظيم على ضرورة قيام الأمانات بعرض خطة عمل شهرية للحزب واستغلال شهر رمضان المعظم والتواصل مع المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا، معلنًا عن تنظيم جولات ميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة وتنشيط عمل الأمانات.

كما شدد على ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة، نظرًا لوجود الكثير من التكليفات التى ستصدر لأمانات التنظيم بالمحافظات لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المكثفة جاءت للاطمئنان على استكمال التشكيلات والتأكيد على ضرورة مراجعة كل التشكيلات.