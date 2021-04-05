المطران شيحان: موكب المومياوات الملكية إنجاز تاريخى

جدة - نرمين السيد - قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر: "إن موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية، التى شهدته مصر يوم السبت، هو مشهد حضارى مشرف، وإنجاز تاريخى كبير يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التنمية الحضارية والاقتصادية، لتشجيع السياحة، لكى يرى العالم أجمع عظمة الآثار والحضارة الفرعونية العريقة".





وأضاف شيحان فى بيان صحفى نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح أمس: "إن الموارنة واللبنانيين من أقدم العصور وهم يقدرون الحضارة الفرعونية وأصالتها، فمراكب الشمس الفرعونية مصنوعة من خشب الآرز اللبنانى الذى جلبه الفراعنة من لبنان قديما، وهذا تجسيد لمشاركة حضارية كبيرة تجمع بين حضارتين عريقتين هما الفرعونية والفينيقية، وبين شعبين شقيقين، مصر ولبنان".

وتابع شيحان: "الكثيرون من الرموز المارونية الدينية والفكرية قد عشقوا الحضارة الفرعونية، فالأديب اللبنانى الكبير أمين الريحانى قد زار الأهرامات وسجل إعجابه بها، وسجلت صيحفة "الأهرام" زيارته هذه وموكب استقباله الحافل، كذلك أنطون الجميل، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الذى وضع لوجو الأهرامات الثلاثة الذى صممه أندراوس ضرغام عام 1933 على صدر الصحيفة، وهذا إيمانًا منه بضرورة وجود الأهرامات الفرعونية بجانب "الأهرام" الورقية، كمسار فخر للمصريين واللبنانيين والعرب".

واستطرد شيحان: "إن الكنيسة المارونية فى مصر، شعارها الأرزة اللبنانية بجانب الهرم المصرى، ونذكر أنه عند زيارة غبطة البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى لمصر عام 2016 قد أهديته تمثالًا لحورس الفرعونى إيمانًا منا بهذه الحضارة الفرعونية العريقة، ولتشجيع السياحة المصرية، ودعوة اللبنانيين لزيارتها".

واختتم المطران بيانه:"نهنأ فخامة الرئيس السيسى على هذا الإنجاز الحضارى، وندعو أبناء رعيتنا المارونية فى مصر إلى الاعتزاز والفخر بإنجازات الرئيس، والحضارة الفرعونية الأصيلة".