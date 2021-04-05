المطران شيحان: موكب المومياوات الملكية إنجاز تاريخى

وأضاف شيحان فى بيان صحفى نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح أمس: "إن الموارنة واللبنانيين من أقدم العصور وهم يقدرون الحضارة الفرعونية وأصالتها، فمراكب الشمس الفرعونية مصنوعة من خشب الآرز اللبنانى الذى جلبه الفراعنة من لبنان قديما، وهذا تجسيد لمشاركة حضارية كبيرة تجمع بين حضارتين عريقتين هما الفرعونية والفينيقية، وبين شعبين شقيقين، مصر ولبنان".
وتابع شيحان: "الكثيرون من الرموز المارونية الدينية والفكرية قد عشقوا الحضارة الفرعونية، فالأديب اللبنانى الكبير أمين الريحانى قد زار الأهرامات وسجل إعجابه بها، وسجلت صيحفة "الأهرام" زيارته هذه وموكب استقباله الحافل، كذلك أنطون الجميل، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الذى وضع لوجو الأهرامات الثلاثة الذى صممه أندراوس ضرغام عام 1933 على صدر الصحيفة، وهذا إيمانًا منه بضرورة وجود الأهرامات الفرعونية بجانب "الأهرام" الورقية، كمسار فخر للمصريين واللبنانيين والعرب".
واستطرد شيحان: "إن الكنيسة المارونية فى مصر، شعارها الأرزة اللبنانية بجانب الهرم المصرى، ونذكر أنه عند زيارة غبطة البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى لمصر عام 2016 قد أهديته تمثالًا لحورس الفرعونى إيمانًا منا بهذه الحضارة الفرعونية العريقة، ولتشجيع السياحة المصرية، ودعوة اللبنانيين لزيارتها".
واختتم المطران بيانه:"نهنأ فخامة الرئيس السيسى على هذا الإنجاز الحضارى، وندعو أبناء رعيتنا المارونية فى مصر إلى الاعتزاز والفخر بإنجازات الرئيس، والحضارة الفرعونية الأصيلة".
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