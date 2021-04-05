صور.. وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرعى توثيق مول العرب وسوديك

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرعى التوثيق المميزين بالمركز التجارى بمول العرب بالسادس من أكتوبر وبالنادى الاجتماعى بمنتجع سوديك بالشيخ زايد.





حيث تقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل مميز نظير مقابل عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم، ويأتى إنشاء هذين الفرعين فى إطار الشراكة المجتمعية للقطاع الأهلى.

جاء ذلك فى ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع حثيثة لتطوير وتنويع أساليب تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بما يلبى متطلباتهم فى خدمة سريعة وميسرة، وفى إطار التعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم إتاحة الخدمة من خلال آليات تضمن توفير الوقت والجهد إذ يعمل الفرعان بنظام الحجز المسبق عبر تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" على الهواتف الآندرويد للحد من الزحام والتكدس.

حيث يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم، إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية".

كما تقتصر كافة التعاملات المالية بهما على بطاقات الدفع الائتمانى بأنواعها، تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية.

كما يتم ولأول مره إتاحة خدمة "رجال الأعمال" بفرع توثيق سوديك والتى يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل 45 دقيقة لعدد محدود بمقابل مالى إضافى.

حضر فعاليات الافتتاح المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.