صور.. وزير التعليم العالى يتابع منشآت جامعة المنصورة الأهلية

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وخلال الزيارة، أشاد الوزير بمعدلات الأداء وتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، منذ وضع حجر الأساس للجامعة فى أكتوبر الماضى.
ووجه وزير التعليم العالى خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى الذى تم إعداده، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى القادم 2021-2022.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بمواصفات عالمية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية، منها جامعة المنصورة الأهلية، والتى ولدت من رحم جامعة المنصورة الحكومية.
وأشار عبدالغفار إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف فى المقام الأول مواكبة الزيادة المستمرة فى عدد الطلاب، وإتاحة فرص تعليمية لهم بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، فضلا عن مراعاة أفضل التصميمات العالمية فى إنشاء هذه الجامعات، مؤكدًا إن إنشاء هذه الجامعات يسهم أيضًا فى تنمية الإقليم المحيط بها.
جدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية أنشئت على مساحة 56 فدانًا بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلى جنوبًا، وتضم الجامعة ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل "كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض" وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل "كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل "كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
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