مصر تعرب عن خالص تعازيها فى حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا...

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 5 إبريل الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة وأسر الضحايا في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا ببنجلاديش، مما أسفر عن وفاة ستة وعشرين شخصاً.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم.