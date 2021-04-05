/625738/علاء-عابد-خلال-جولة-تفقدية-مع-وزير-النقل-مصر-تشهد-نهضة-حقيقية-والمشروعات-المنفذة-عبور-للجمهورية-الثالثة-صور

تفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، صباح اليوم، رفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات توسعات الطريق الدائري من "التجمع إلى 6 أكتوبر"، وخاصة كوبرى النيل على محور المنيب، ومحور ترعة الزمر، والدائري أعلى ميدان لبنان، والوراق، ومحور روض الفرج، وقليوب وأيضا توسعات الاتوستراد مع الدائري، لافتا إلى أن التوسعات تهدف إلى وجود سيوله مرورية.

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، على أن ما رأيناه اليوم هو نهضة حقيقية فى مجال النقل في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها االفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لافتا إلى أن اللجنة مهتمة بمتابعة ما تقوم به الدوله فى مجال النقل، مؤكدا أنه عبور حقيقي للجمهورية الثالثة.

علاء عابد: جهود السيسي فى تطوير قطاع النقل البري والبحري يحقق مبدأ القيمة المضافة

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، علاء عابد أننا جميعا نري جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير قطاع النقل البري والبحري، مؤكدًا أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية، بما يساعد مصلحة الأجيال القادمة من مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل وايضا تشجيع المستثمرين.

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وأشار عابد إلى أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات، ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم ،بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدًا بتقدم مصر 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق وإحتلالها المركز 28، ويرجع الفضل فى ذلك للجهود الجبارة للدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق للمواطن حياة كريمة وايضا جهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير.

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد:” قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ولذلك تسعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية في كافة قطاعات الدوله .

انشاء وتطوير العديد من الطرق والمحاور على مستوي الجمهورية

حيث تواصل وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري تنفيذ أعمال تطوير وانشاء العديد من الطرق والمحاور والتوسعات علي مستوي الجمهورية ومنها توسعات الطريق الدائري ، والتي من بينها توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ، وتشمل أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءته. وبالنسبة لأعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.