رغم قرار إيقافه..مسلسل الملك على شاشات التليفزيون رمضان المقبل

/625739/رغم-قرار-إيقافهمسلسل-الملك-على-شاشات-التليفزيون-رمضان-المقبل

حالة من الهجوم والانتقادات الواسعة التي طالت مسلسل الملك خلال الفترة الماضية بعد عرض البرومو الأول للمسلسل، الذي انتظره العديد من الجماهير ليتفاجأ أبطال المسلسل برد فعل الجمهور الذي طاح بهم جميعًا، ومن هنا خرج قرار بوقف المسلسل لمراجعته.

يستمر العمل على مسلسل الملك ويواصل أبطاله التصوير، ولا يوجد نيه لتأجيله، ولكنه يتم مراجعته من قبل الجهات المعنيه، فمن المقرر طرحه على شاشات التليفزيون خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

دوت الخليج يرصد قصة وتفاصيل مسلسل "الملك"، فأحداثه مستوحاه من رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وتدور حول قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس طيبة.

فريق عمل مسلسل الملك

مسلسل الملك من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، رشدي الشامي، باسل الزارو، ماجد المصري، ريم مصطفى، محمد فراج، محمد لطفي،شريف سلامة، سوسن بدر وياسين السقا، سيناريو وحوار شيرين دياب وإخراج حسن دياب.

الانتقادات الموجهه إلى مسلسل الملك

الجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين انشغلوا بالحديث عن مسلسل "الملك"، ووجه إليه العديد من الانتقادات بعد نشر أول صورة لبطل المسلسل عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك الفرعوني أحمس، ولم يتوقف الأمر عند مجرد الانتقاد ولكن تحول العمل إلى ماده للسخرية بعد طرح البرومو الترويجي الرسمي.

وجاءت أبرز الانتقادات من الفنان المصري والمرشد السياحي سابقًا تامر فرج، فنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" ينكر فيه تأدية عمرو يوسف لشخصية أحمس وهو محتفظ بلحيته، لافتًا إلى أن اللحية هي الدليل على التفريق بين الفرعوني واليهودي أو الأجنبي في ذلك الوقت.