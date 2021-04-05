السوشيال ميديا تنتصر للملك أحمس.. "تفاصيل الحكاية"

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإنتقادات حادة شديدة اللهجة ضد المسلسل المصري "الملك"، والذي كان من المتوقع عرضة في رمضان المقبل 2021، حيث تتابعت العديد من الأنتقادات حول هيئة و شخصية دور الفنان عمرو يوسف في المسلسل، الذي يجسد دور الملك أحمس المعروف بملامحة المصرية و إسمرار بشرته، على عكس هيئة عمرو يوسف التي لا تتناسب مع أهل الجنوب التي تدور فية الأحداث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قصة الهجوم على الفنان عمرو يوسف منذ طرح البرومو الأول للمسلسل والبوستر الرسمي الذي ظهر من خلاله ليلاقى هجومًا شرسًا من قبل المواطنين.

لحية عمرو يوسف في مسلسل الملك

ظهر الفنان عمرو يوسف في الملصق الإعلاني لمسلسل الملك بلحية، بينما كانت النصوص التاريخية تقول أن الملك أحمس بدون لحية، و تسبب ذلك في الكثير من الإنتقادات والهجوم لخروجه عن التاريخ المصري المعروف، وتغير صورة الملوك في عيون الجيل الصاعد.

نجحت آراء و إنتقادات مواقع التوصل الأجتماعي في إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، والعمل على إعادة مراجعة أحداث المسلسل قبل نشره، حيث كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة لفحص المسلسل ومراجعة السيناريو بشكل كامل حتى لو ترتب ذلك وقف عرضه في رمضان المقبل.

و يذكر أن مسلسل الملك هو قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.