/625743/أبو-الدهب-أحمد-فتحي-ندمان-وميدو-لا-يصلح-لبيراميدز

صرح محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق٬ أن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز نادم على رحيله من النادي الاهلى بعد أزمته الاخيرة.

«لا يوجد احتراف في مصر خلال السنوات الماضية والكرة أهلى وزمالك فقط»

وأضاف أبوالدهب في تصريحات إذاعية: "أى لاعب يتمني اللعب للنادي الأهلي وأحمد فتحي نادم على رحيله من القلعة الحمراء لأن أي لاعب شرف له اللعب بقميص الفريق الأحمر".

رحيل ميدو عن بيراميدز

أعلن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد خسارة الفريق أمام الرجاء المغربي أمس الأحد .

أكد ميدو، أنه سعيد بعودة الإنتصارات لفريق بيراميدز خلال مباراة أسوان وعن تواجد الفريق في المركز الثاني هو وضع الفريق الطبيعي المنافسة علي اللقب وما حدث في بداية الموسم كان سوء توفيق فقط.

أحمد فتحي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت": "أروابارينا مدرب كبير ويحمل سيرة ذاتية كبيرة للغاية، وعاني مع الفريق في بداية الموسم وهذا أمر طبيعي للغاية لأنه أتي من قارة مختلفة عن قارة أفريقيا.

خلافات بين ميدو واحمد فتحى اعترف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بوقوع خلاف بينه وبين أحمد فتحي في إحدى المباريات، كما أكد أن فتحي على خلاف مع المستشار الفني للنادي أحمد حسام ميدو.

أحمد حسام ميدو

وتابع:"هناك خلاف بين أحمد فتحي وميدو أثناء مكالمة جمعتهم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء لكن أنا لا أعرف أبعادها وماذا حدث ومن الممكن أن نناقشه عقب العودة".

وأضاف: "أود أن أوضح أن اللاعب يجب أن يكون دائمًا له موقف مقبول في الإطار الفني ولا يخلق أجواء سلبية وسط الفريق كي لا يخرج من الحسابات وأحمد فتحي لم يرتكب أي خطأ في هذا الأمر".

تدخل ميدو لحل مشكلة احمد فتحى مع المدير الفني رودولفو أروابارينا

محمود أبو الدهب

وتدخل ميدو وطالب اللاعب بالهدوء، لكن فتحي قال له إنه جاء لبيراميدز من أجل المشاركة، ليقول له ميدو من الطبيعي أنك لن تشارك في جميع المباريات ليطلب فتحي خروج ميدو من الأزمة، وتحدث مشادة لأن ميدو رفض أسلوب اللاعب في الحديث معه.