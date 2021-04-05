/625746/هيثم-أحمد-زكي-كانت-الوحدة-رفيقته-والتشتت-الأسري-نصيبه

عاش وحيدًا معظم حياته، انفصلا والديه وهو في سن صغير ولن يدرك معنى الدفء الأسري والحياة العائلية الهادئة، كان الألم والحزن والفراق صحبته الحقيقة، أصوله فنية بحته، ولكن القدر لن يعطيه الفرصة كي يمتعنا كثيرًا بأعماله الفنية الرائعة، هو الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

دوت الخليج يرصد أبرز المحطات في حياة هيثم أحمد زكي بعدما تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

رحلة هيثم أحمد زكي مع الفراق

وُلد هيثم أحمد زكي في أبريل 1984، بين أسرة فنية أصيلة، فوالده الجان الأسمر صاحب الموهبة الجبارة أحمد زكي، ووالدته الفنانة الجميلة هالة فؤاد.

كانت حياة هيثم الأسرية غير مستقرة بعد انفصال والديه وهو في عمر 3 سنوات، وانتقل ليعيش مع جدته بعد أن تزوجت والدته، ولم يستطيع الانتقال إلى والده أحمد زكي نتيجه لانشغال ذكي في التصوير وسفره الدائم، ثم انتقل بعد ذلك للعيش مع خاله هشام فؤاد ولكن سرعان ما توفى، فلم يكن هناك اختيار أمام هيثم إلا الاستقرار مع والده.

اعتاد هيثم زكي على الألم والفراق، وعاش أيام مريره بعد تعب والده الذي رحل وتركه وحيدًا بين آلام الفراق.

ويذكر أن هيثم أعلن خطبته على إنجي سلامة خبيرة الطاقة في السنوات الآخيره له في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء، إلا أن القدر شاء ليفرق بينهم ويغادر الحياه بأكملها.

الرحلة الفنية

لم يستسلم هيثم لألامه ووحدته واتجه إلى الدخول في عالم الفن، وبدأت حياته الفنية بتجسيده لشخصية العندليب الأسمر من خلال فيلم "حليم" عام 2005، واندلع بعد ذلك في السينما ومن أهم أعماله "كف القمر" "والبلياتشو"، أما من ناحية الداما فكانت من أبرز أعماله مسلسل "السبع وصايا"،" دوران شبرا" و "كلبش2".

رحيل هيثم أحمد زكي

رحل هيثم عن عالمنا فجأة وبدون سابق إنذار في نوفمبر 2019 بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله عن عمر ناهز 35 عامًا والجدير بالذكر أنه نفس العمر التي رحله فيه والدته، وكان خبر وفاة هيثم ذكي مؤلم وصادم للجميع.