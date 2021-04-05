موجز أنباء الساحة الفنية وأبرز القضايا المثيرة للجدل.."فيديو"

/625750/موجز-أنباء-الساحة-الفنية-وأبرز-القضايا-المثيرة-للجدلفيديو

نقدم لكم موجز أنباء الساحة الفنية اليوم، وأبرز القضايا التي طرحت منذ الساعات الأولى من اليوم التي بدأت بأزمة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وغلق مشروعه الأول لعدم حصوله على تراخيص.

دوت الخليج يحرص على تقديم أهم القضايا التي شغلت الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتصدر التريند. مسلسل الملك كان ضمن أهم ما شغل آراء الجمهور مسلسل الملك الذي تم إيقافه وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية. الفيديو.. ويشمل الموجز على القصة الكاملة لغلق أول مشروع لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما انتشرت العديد من التساؤلات حول سبب تشميع المطعم الخاص به.

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