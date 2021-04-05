/625755/قناة-ON-تدخل-المعركة-الرمضانية-بأقوى-المسلسلات-الدرامية

تحتل قناة أون دراما الصدارة في متابعة الجمهور للمسلسلات الرمضانية المعروضة عليها لذلك تسعى القناة دائمًا لتقديم حزمة من المسلسلات التي تليق بمشاهديها لتدخل بتلك الحزمة المنافسة الرمضانية لعام 2021.

دوت الخليج يعرض لكم قائمة بالمسلسلات التي من المقرر عرضها في رمضان المقبل على قناة On Drama.

مسلسل الاختيار 2

يحتل مسلسل الاختيار 2 صدارة القائمة المعروضة من المسلسلات الرمضانية المختلفة على قناة on Drama، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك في دور البطولة كلًا من محمد فراج واسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان.

وتدور أحداث مسلسل الاختيار حول بطولات الشرطة المصرية فى أثناء مقاومتها للعمليات الإرهابية وتركز على قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذى تم استشهاده على يد العناصر التكفيرية عام ٢٠١٣، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.

نسل الأغراب

على الرغم من الإنتقادات والدعابة الهائلة الموجه لمسلسل نسل الأغراب من قبل رواد السوشيال ميديا، إلا أن أون دراما قررت مواجهة التحدي بعرضه على قناتها.

ويعد "نسل الأغراب" أول عمل درامي يجمع بين أمير كرارة وأحمد السقا، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل.

ويضم المسلسل مواقف إنسانية ومؤثر في ظل هذا التنافس، ويشارك في بطولته مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة ، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

كوفيد 25

لاشك أن الجمهور ينتظر كل عام المسلسلات الرمضانية للفنان يوسف الشريف ويسعى دائمًا لمعرفة أخبارها وأحداثها.

تسائل العديد من الجمهور حول القناة التي ستعرض مسلسل كوفيد 25، لتتبنى قناة أون دراما هذا العام العمل الدرامي "كوفيد 25" التي تدور احداثه عن مجموعة تحاول الوصول للقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.

يحتوي المسلسل على 15 حلقة فقط، يقوم فيهم يوسف الشريف بدور "يوتيوبر" يحاكى تطور الوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

نجيب زاهي زركش

أما عن مسلسل نجيب زاهي زركش الذي أعاد الفنان العظيم يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد عامين من مسلسل " بالحجم العائلي" فقررت قناة أون دراما تحتفل بعودته بعرضها للمسلسل.

المسلسل إجتماعي عائلي تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك يحيى الفخراني في دور البطولة الفنانة أنوشكا.

بين السما والأرض

يحتوى المسلسل على 15 حلقة يعرض فيهم قصة بين السما والأرض للأديب نجيب محفوظ، بطولة الفنان هاني سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو عادل.

يمكنك متابعة قائمة مسلسلات الدراما الرمضانية لعام 2021 المتنوعة، من خلال تردد القناة 10853 على النايل سات.