مناقشات ساخنة بشأن طلبات إحاطة النواب بلجنة الصحة «صور»

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تقدم النائب طه الناظر، بطلبين إحاطة بشأن فصل ٣٧ عامل بمستشفي الفشن المركزي والطلب الاخر، بشأن توفير المعدات والكوادر الطبية لأربع مستشفيات بالمجالس القروية بمركز الفشن، ويتم مناقشة طلبات الإحاطة باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم.

وكيل الصحة ببني سويف:المحافظة تعاقدت مع مشروع نظافة

علق الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على طلب الإحاطة الخاص بفصل 37 عامل بمستشفى الفشن المركزي، قائلا:" المحافظة تعاقدت مع مشروع نظافة فى المحافظة، وأنا لا اتعاقد مع أشخاص، وخلال الفترة السابقة الرصيد المالي لمستشفى الفشن لم يغطى الأعداد المتعاقد عليها من قبل مشروع النظافة، وخاطبنا المشروع أننا لن نستطيع أن نتحمل راتبهم، وتم إبلاغنا بأنه سوف يتم توزيعهم على أماكن أخرى، ولكن بعد رفض العاملين ذلك، تبرع أحد رجال الأعمال لتحمل رابتهم لمدة ثلاثة أشهر لنهاية يونيو لحين أن تكون المستشفى استطاعت أن توفر اعتمادات مالية مرة أخرى، ومن ثم لن يتم الاستغناء عنهم على الرغم من أننا لا نتعاقد مع أفراد.

هذا وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة لعدد من النواب، بحضور النواب المتقدمين بالطلبات.

‏وتقدم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة محافظة الدقهلية.

وتقدم النائب حسام العمدة، طلب إحاطة بشأن الوحدة الصحية بمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف.

وطرح أيضًا النائب طه الناظر، بطلبين إحاطة بشأن فصل ٣٧ عامل بمستشفي الفشن المركزي والطلب الاخر بشأن توفير المعدات والكوادر الطبية لأربع مستشفيات بالمجالس القروية بمركز الفشن.

وتقدم النائب مكرم رضوان بطلب احاطة، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بني عبيد دقهلية.

وأيضًا تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة ، بشأن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعة مقطعية ببعض ‏مستشفيات الدقهلية.

كما تقدم النائب أشرف الشبراوي بطلب إحاطة بشأن وجود عيوب إنشائية بمستشفى بني عبيد المركزي والتي لم تستخدم حتى الأن.

وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب إحاطة، بشأن عدم توافر مكتب صحة بمركز ومدينة السادات للعمل على مدار ۲4 ساعه لاستخراج تصاريح الدفن . وتقدمت النائب سارة النحاس بطلبين احاطة ، بشأن وصول معدل نسبة التقزم في السن تحت خمس سنوات إلى نسبة ۲۲% و طلب اخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.